سريع: 10 طائرات مسيرة تستهدف مواقع في الوديعة.. وتقتل ضباطاً سعوديين

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية في معسكر تدريبي تابع للتحالف السعودي في منطقة الوديعة الحدودية، بـ10 طائرات مسيَّرة من نوع "قاصف 2K".



وقال سريع عبر "تويتر" إن سلاح الجو المسيَّر تمكّن من "تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية، استهدفت معسكراً تدريبياً تابعاً لتحالف العدوان السعودي الأميركي في منطقة الوديعة بـ10 طائرات مسيَّرة من نوع قاصف 2K".



وأشار إلى أن العملية استهدفت "مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر. وكانت الإصابات دقيقة".



وكشف أن "العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 60 من مرتزقة العدوان، بينهم قادة، إضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين".



وأوضح سريع أن العملية نُفِّذت "خلال اليومين الماضيين، وهي موثَّقة بالصوت والصورة، وسيتم بثّ مشاهدها لاحقاً".



وشنّ سلاح الجو المسيَّر اليمني، خلال الأيام الماضية، هجمات على مواقع عسكرية في مطار أبها السعودي، وقاعدة الملك خالد، عبر استخدام طائرات "قاصف 2K".