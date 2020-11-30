زيادة مصادر مياه الشرب في عدرا بريف دمشق

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها ثلاث آبار جديدة بالخدمة في مدينة عدرا بريف دمشق لتحسين واقع مياه الشرب فيها.



وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه “تم تأهيل ثلاث آبار ووضعها في الخدمة بغزارة إجمالية 100 متر مكعب بالساعة ما يسهم بتحسين الواقع المائي في مناطق عدرا البلد وعدرا الجديدة وتل الصوان”.



وبين مدير المؤسسة المهندس سامر الهاشمي في تصريح لـ سانا أنه إضافة إلى وضع الآبار المذكورة بالخدمة فإن العمل جار حاليا على حفر بئرين جديدتين في مشروع “عدرا الموحدة” وسيتم وضعهما في الخدمة قريبا لتغذية مناطق عدرا العمالية والجديدة والبلد متوقعا أن تكون غزارة إنتاج كل بئر من 30 إلى 35 مترا مكعبا بالساعة.