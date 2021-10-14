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زلزال لبنان يطيح باتحاد كرة القدم

علم من مصادر موثقة أن ستة أعضاء من اتحاد كرة القدم تقدموا باستقالاتهم الشفهية إلى اتحاد كرة القدم بانتظار وصول الأمين العام من الأردن لتقديمها بشكل رسمي حسب ما أفادنا أحد أعضاء الاتحاد المستقيلين الذي فضل عدم ذكر اسمه.

وجاءت هذه الاستقالات بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها منتخبنا الكروي أمام لبنان في التصفيات الآسيوية 2/3 وتلاشي آماله بالتأهل إلى مونديال قطر.

وذكرت مصادر مقربة من اتحاد كرة القدم أن أسباب الاستقالة عديدة منها الصراع الدائر داخل اتحاد كرة القدم وتفرد رئيس الاتحاد بالقرارات المهمة والمؤثرة.

بالتوازي حاولت “الوطن” الاتصال ببعض أعضاء الاتحاد أو الموظفين إلا أن الهواتف كانت مقفلة والاتحاد مقفر.وأول عضو استقال سعد قرقناوي الذي قدم استقالته إلى رئيس الاتحاد الرياضي العام بعد المباراة مباشرة وقال في تصريح خص به “الوطن”: قدمت استقالتي لأننا لم نسعد جماهير كرة القدم السورية!

 

 


الوطن