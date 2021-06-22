رقابة حمص تنظم 35 ضبطاً بحق عدد من المخابز والمحلات المخالفة ومحطة محروقات

قام عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص بتنظيم ٣٥ ضبطاً تموينياً طالت مخابز في أحياء الأرمن والإنشاءات وقرى القبو والهرقل لارتكابها مخالفات الاتجار بمادة الخبز التمويني لغير الغاية المخصص لها وإنتاج وتعبئة الخبز التمويني سيء الصنع وبيع الخبز بوزن ناقص.



وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص رامي يوسف أن المخالفات طالت أيضا محلا في قرية الحسينية بمخالفة حيازة وعرض للبيع، مادة لحم فروج (فخاد + شيش + جوانح) فاسدة بدلالة الرائحة وتغير اللون، ومحل في حي كرم الشامي بمخالفة فرم لحم أحمر بشكل مسبق دون طلب الزبائن ومحطة محروقات في قرية المشرفة بمخالفة نقص بالكيل بالإضافة.



إضافة إلى مخالفات تتعلق بحيازة وعرض للبيع مواد مجهولة المصدر بحق محل في حي الدبلان، ومخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير وسحب عينة للتحليل والدراسة السعرية.