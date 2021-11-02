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رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو نذير سالم" مساء أمس، قراراً حدّد فيه أسعار الغاز المباعة عن طريق البطاقة الإلكترونية.

وبحسب القرار، أصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونية بالرّسائل (١٠ كغ) هو ٩٧٠٠ ليرة سوريّة، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونيّة  (١٦ كغ) هو ٤٠,٠٠٠ ليرة سوريّة.


وكانت الوزارة قد حددت الأسبوع الماضي سعر أُسطوانة الغاز المنزلي خارج البطاقة الذكية  بـ ٣٠٦٠٠ ل.س، وأُسطوانة الغاز الصناعي ٤٩٠٠٠ ل.س.