رئيس جمعية اللحامين: العجول تهرب إلى دول الجوار وخطة لاستيراد اللحم المجمد

بيّن رئيس جمعية اللحامين أدمون قطيش أن هناك تهريباً للعجول حالياً إلى دول الجوار على حين أنه لا يوجد تهريب للأغنام، مبيناً بأن أسعار العجول في دول الجوار أغلى من أسعارها في سورية.

ولفت إلى أن سعر كيلو الغنم الحي انخفض حالياً من 6500 ليرة إلى 6 آلاف، على حين ارتفع سعر كيلو الغنم الحي من 5300 إلى 5800 ليرة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يخرج العديد من مربي الأغنام من الإنتاج قريباً في حال استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف، إذ إن هناك بعض المربين يقومون حالياً ببيع أغنامهم بأي طريقة نتيجة خسارتهم بعد ارتفاع أسعار الأعلاف وانخفاض سعر كيلو الغنم الحي، لافتاً إلى وجود خطة لاستيراد اللحم المجمد والمبرد من الخارج خلال الفترة القادمة.