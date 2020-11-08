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دير الزور: بدء صرف قيم الأقطان الموردة إلى محلج دير الزور

بدأ فرع المصرف الزراعي في دير الزور اليوم صرف قيم الأقطان الموردة إلى محلج دير الزور للموسم الحالي، حيث حول مبلغ 800 مليون ليرة سورية من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان إلى المصرف الزراعي وتتم عمليات الصرف للجمعيات الفلاحية والمزارعين في كل من دير الزور والبوكمال وفق إجراءات ميسرة.

وبلغت كميات الأقطان الموردة للمحلج منذ انطلاق التسويق حتى تاريخه نحو 7 آلاف طن تم شحنها بالكامل إلى محالج المنطقة الوسطى، كما بلغت المساحة الإجمالية المزروعة بالقطن في المحافظة 12200 هكتار.

 



المصدر: سانا