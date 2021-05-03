خبير اقتصادي «هذه المهن ستختفي قريباً»

مع التقدم الإلكتروني والتكنولوجيا التي تخترق كل مجالات الحياة، وجد كثيرون أن هناك أِياء كثيرة ستختفي مع الأيام المقبلة، وتكاد أن تستبدل البشر بروبوتات.



واستكمالاً لهذا الموضوع قال نائب رئيس جامعة الشؤون المالية التابعة للحكومة الروسية "إن عددا من المهن المعروفة الآن قد يختفي في السنوات العشر القادمة".



ووفقا للخبير «ألكسندر سافونوف» فإن، عددا من المهن في مجال النقل، مثل سائق الحافلة، أو سائق مترو الأنفاق، في خطر، وقد يتم الاستغناء عنها.



ومن مبدأ الاعتماد على النظام الآلي بدلاً من العامل البشري قال سافونوف "إن العديد من البلدان تختبر حاليا أنظمة السائق الآلي، مشيرا إلى أن ذلك ليس مرتبطا بتطوير "العقول" في السيارات فحسب، بل إنه أيضا نظام تحديد المواقع الذي يتفاعل مع الاتصالات المتنقلة".