حريق يلتهم 12 دونماً من القمح بالحيدرية في الغاب

بيَّنت مصادر أهلية في قرية الحيدرية بمنطقة الغاب أن حريقاً كبيراً نشب في أراض مزروعة بالقمح بالقرية، والتهم مساحة واسعة من القمح، قبل سيطرة فرق الإطفاء والأهالي عليه، وتبريده ومنع النيران من التمدد للأراضي المجاورة.



فيما بيَّنَ المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أوفى وسوف أن النيران التهمت نحو 12 دونماً من القمح غير المحصود.



وأوضح أن فرق الإطفاء في الهيئة تدخلت فور نشوب الحريق بـ 4 إطفائيات وتمكنت من السيطرة عليه وطوقته ومنعته من بلوغ الأراضي المجاورة ومساحتها نحو ألفي دونم، رغم اشتداد الريح وسرعة انتشار النيران.