حركة طالبان تعلن سيطرتها على البلاد وفرار نحو أربعة ملايين أفغاني إلى باكستان

نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر من "طالبان"، أن الحركة تسيطر حالياً على كامل أنحاء أفغانستان بما في ذلك إقليم وادي بنجشير الذي لجأت إليه قوات من المعارضة.

وقال أحد قادة الحركة للوكالة "بحمد الله، نحن نسيطر على أفغانستان بأكملها وبنجشير الآن تحت قيادتنا".



وفي وقت سابق اليوم، ذكر المتحدث باسم "طالبان" الحنفي وردك، في حسابه في "تويتر"، أنه "تمت السيطرة منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية في بنجشير بالكامل وهي ثانية أكبر المناطق في بنجشير".



وكانت تقارير إعلامية تحدّثت عن فشل محاولة "طالبان" اقتحام بنجشير في الأيام الماضية، وتكبُّدها خسائرَ ملموسة.



وكان نائب الرئيس الأفغاني السابق، أمر الله صالح، أحد زعماء قوات المعارضة، أبلغ إلى تلفزيون "طلوع" الإخباري أن التقارير التي أفادت بأنه فرّ من البلاد غير صحيحة.





وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر أفغانية بهبوط طائرة إماراتية في مطار كابول، على أن تصل لاحقاً طائرتان عسكريتان، بينما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر أنّ "الوفد الإماراتي الذي وصل إلى أفغانستان سيُجري محادثات مع حركة طالبان".



وحذّرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان على أبواب مجاعة كبرى، بينما أعلن السفير الباكستاني لدى روسيا، شوقت علي خان، أن معلومات غير رسمية تشير إلى فرار نحو أربعة ملايين لاجئ أفغاني من بلادهم إلى باكستان.



ولفت الى أنَ أفغانستان تمرُّ حالياً في مأساة أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، مشيراً إلى أن "باكستان ستشعر بتداعياتِ هذا الوضع قبل الآخرين".