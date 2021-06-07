حالة الطقس 6/6/2021

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وليلاً يميل الجو للبرودة وخاصة في المرتفعات الجبلية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.