جمعية اللحامين: استهلاك 1,200 رأس خروف و250 طن فروج بدمشق يومياً

قدّر رئيس "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة في دمشق وريفها" أدمون قطيش، عدد رؤوس الأغنام التي تُذبح بالمحال والمسالخ في محافظة دمشق يومياً بحوالي 1,200 رأس، ومن العجول 70 رأساً يومياً، ومن الفروج بين 200 – 250 طناً يومياً.



وأضاف قطيش أن نسبة شراء اللحوم في الأسواق لا تتعدى 40%، "بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها"، ورأى أن عدم الشراء يعد من أسباب خسارة مربي العجول والخراف والدجاج، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف وأجور النقل.



وأشار إلى أن أسعار اللحوم الحمراء حافظت على استقرارها منذ بداية الشهر الجاري مع اختلافها بين محافظة وأخرى، حيث بلغ سعر كيلو الخروف الحي بدمشق 10 آلاف ليرة، وكيلو هبرة الغنم (25% دهن) 28 ألف ليرة، وكيلو هبرة العجل 24 ألف ليرة.



وأرجعت "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" مؤخراً ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء محلياً إلى تهريبها من محافظة ريف دمشق (وتحديداً من أسواق نجها والرحيبة) نحو المحافظات الحدودية، بحجة التربية والتسمين، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.



ويقل نصيب الفرد بدمشق من اللحمة عن 100 غرام لحم شهرياً، بحسب كلام حديث لرئيس جمعية اللحامين بدمشق إدمون قطيش، مبيّناً أن عدد الذبائح من العواس لا يتجاوز 600 خروف يومياً في المسلخ الفني بدمشق، وحوالي 250 خروف خارجه







تشرين