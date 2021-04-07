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توقيف شبكة من المحتكرين للمواد المدعومة المخصصة للتدفئة

تمكن فرع الأمن الجنائي باللاذقية من توقيف شبكة مؤلفة من خمسة عشر شخص بينهم موظفين وأصحاب محطات وقود ، وذلك لإقدامهم بالاشتراك مع بعضهم البعض على التلاعب بتوزيع مادة مازوت التدفئة المخصصة لبلديات (بنجارو - البودي - ديروتان - عين شقاق) و ذلك من خلال اقتطاع كميات من تلك المادة من مخصصات البلديات المذكورة بعد قيامهم بإحضار بطاقات تكامل من خارج نطاق عمل تلك البلديات بهدف بيعها بالسوق السوداء، تم مصادرة صهريج يحوي كمية ١٢٩٤ ليتر من مادة المازوت مخصصة للبيع بالسوق السوداء تم تسليمه لمديرية التموين باللاذقية وتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.