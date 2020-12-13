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توتر جديد بين البحرين وقطر

بعد توقيف البحرية القطرية طراداً بحرينياً في منطقة "فشت الديبل"، أكدت الداخلية البحرينية أن ما أقدمت عليه البحرية القطرية يتنافى مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية.

وأشارت الداخلية أنها لم تتلق بلاغاً رسمياً بالواقعة من الجهات القطرية المختصة، مؤكدة أن تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية، يتنافى تماماً مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية، وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم.

وشددت على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها، حيث تعد المياه الإقليمية مصدراً لأرزاق ممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية القطرية عبر حسابها على موقع "تويتر" إن دوريات أمن السواحل والحدود القطرية قامت بإيقاف طراد بحريني في منطقة "فشت الديبل" وعلى متنه ثلاثة بحارة وإحالتهم للمحاكمة في قطر .