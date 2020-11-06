تعميم للمحاسبين القانونيين في وزارة المالية بخصوص التهرب الضريبي تحت طائلة المسؤولية

أكد مجلس المحاسبة والتدقيق في وزارة المالية في تعميم صادر عنه اليوم أن على المحاسبين القانونيين عدم اعتماد أي بيان ضريبي يحتوي على بيانات خاطئة أو مضللة تهدف إلى مساعدة المكلف على التهرب الضريبي تحت طائلة المسؤولية.



وكان وزير المالية الدكتور كنان ياغي أكد في مجلس الشعب أمس أن المحاسبة في التهرب الضريبي ذات أثر رجعي فأي منشأة يتم اكتشاف تهرب صاحبها ضريبياً يتم تدقيق سجلاتها عن السنوات السابقة ومحاسبة المتهرب على رقم الأعمال الحالي ومحاسبة أي شخص يساعد على التهرب الضريبي مبيناً أنه تمت خلال الأشهر الماضية إحالة العديد من المتهربين ضريبياً للقضاء وتحصيل عشرات المليارات من الليرات السورية.