تعرّف على أول طابع بريد في العالم؟

أعلنت صالة "سوذبيز" للمزادات أنها ستعرض نموذجاً لأول طابع بريد في العالم "بيني بلاك" بسعر تقديري يصل إلى 8.25 مليون دولار، في "مزاد الكنوز" يوم 7 كانون الأول المقبل.



وذكرت "سوذبيز" أن تاريخ هذا الطابع يعود لعام 1840 وهو «أقدم نموذج لأول طابع بريد عُرف تاريخه»، وقد طُرح في "#بريطانيا" بسعر موحد منذ 8 أيار من ذات العام، أما قبل ذلك كان يجب على المتلقي أن يدفع التكلفة البريدية.



وبَلغ ثمن الطابع اللاصق الذي يحمل صورة جانبية لوجه الملكة فيكتوريا حينها بنساً واحداً، كما أنه مرفق بوثيقة مؤرخة يوم 10 نيسان عام 1840 من أرشيف "روبرت والاس"، وهو سياسي إسكتلندي أصلح خدمة البريد البريطانية.



وقال "هنري هاوس" مدير مبيعات الكنوز بصالة "سوذبيز" في بيان: «هذا هو أول طابع بريد على الإطلاق، وهو مقدمة لجميع الطوابع، كما أنه بلا منازع أهم قطعة في التاريخ لهواة جمع الطوابع».