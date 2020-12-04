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تشكيل أوركسترا من كل دول العالم لأول مرة في التاريخ

تشكيل أوركسترا من كل دول العالم لأول مرة في التاريخ

كون 197 موسيقياً "واحد من كل بلد" أوركسترا، للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، على أمل تجسيد كيف يمكن للناس تجاوز الحدود المادية والثقافية ليلتقوا معاً.

وصدرت اليوم الجمعة أغنية "معاً شيء جميل" التي أداها "أوركسترا الأرض"، والتي سُجلت في مواقع مختلفة ثم جرى مزجها معا، كما صدر فيلم وثائقي يروي قصص بعض الموسيقيين، بحسب رويترز.

وقالت عضو الأوركسترا من الكاميرون "أولجا انكي"، إنها رأت المشروع الذي استغرق إعداده ثلاث سنوات، وكأن "العالم كله يدا بيد".

وأشرف على المشروع الملحن "جورج فينتون"، الحائز على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا"، لكن كثيراً من الموسيقيين ارتجلوا حول ألحانه وأفكاره، ليمزجوا أنماطاً موسيقية مختلفة ويستعينوا بأدوات تخص بلدانهم.

وفي أيار 2019، التقى 57 من أعضاء الأوركسترا في استديوهات آبي رود في لندن من أجل الترتيب للأغنية.