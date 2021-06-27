ترامب ينظّم اليوم أول تظاهرة بعد تركه الرئاسة

أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن مؤيدي الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يستعدّون للخروج في تظاهرة اليوم، للمرة الأولى بعد تركه المنصب الرئاسي في الولايات المتحدة الأميركية.



ووفقاً لشبكة "ABC" الأميركية السبت 26/6/2021 فإن ترامب يخطط لإجراء عدة تظاهرات خلال هذا الصيف. وتم الإعلان عن تظاهرتين حتى الآن، إحداهما في كليفلاند اليوم، والثانية في فلوريدا، بتاريخ الثالث من الشهر المقبل.



يُذكر أنه، بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير، لم يظهر ترامب كثيراً أمام الجمهور. وبعد حجبه من جانب وسائل التواصل الاجتماعي فضّل أن يكتب منشورات في موقع خاص.



واقتحم مناصرو ترامب مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أن تجمع الآلاف رفضاً لنتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.



وأدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق لمبنى الكابيتول، وتعطل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية، وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن.



وقرّر مجلس النواب في الكونغرس عزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة التحريض على التمرد، لكن مجلس الشيوخ برّأ ترامب لاحقاً.