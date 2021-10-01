تراجع العملات العشرة الرئيسية وارتفاع الدولار الأمريكي

رجح محللون أنّ ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى الثلاثاء 28/9/2021، إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي جذب العملات الأمريكية للمستثمرين، بحسب رويترز. حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ذكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ على الأغلب في تخفيض مشترياته الشهرية من السندات قريباً في نوفمبر، مشيراً إلى أن زيادة أسعار الفائدة قد يلحق ذلك.



فقد وصلت عوائد سندات الخزانة القياسية لمدة عشر سنوات إلى أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر، حيث ارتفعت آخر مرة خمس نقاط أساس عند 1.5374٪.



من جهته قال "إدوارد مويا" كبير محللي السوق في أواندا في نيويورك: "العملات مركزة تماما على ما يحدث في سوق الخزانة، والتوقعات مرتفعة أيضًا، إن الإنفاق على البنية التحتية سيتم إنجازه وسنشهد المزيد من إصدارات الخزانة وهذا سيؤدي فقط إلى رفع العوائد وسوف يدعمها الدولار".



كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في منتصف التعاملات الصباحية في نيويورك، منذ أوائل نوفمبر، وارتفع آخر مرة 0.4٪ إلى 93.750. وانخفض الدولار الاسترالي، الذي يُعدّ وكيل سائل للرغبة في المخاطرة، بنسبة 0.5٪ إلى 0.7249 دولار أمريكي.، واليورو بنسبة 0.2٪ مقابل الدولار عند 1.1676 دولار.



وسجل أدنى مستوى في وقت سابق من الجلسة خلال ستة أسابيع عند 1.1672 دولار، وسط الكثير من التيارات المتقاطعة في أسواق العملات الأجنبية حالياً.



وأورد رئيس مبيعات العملات الأجنبية في ميزوهو "نيل جونز"، أن النفور من المخاطرة أدى إلى تفاقم تحركات سوق العملات، وانخفاض أسواق الأسهم.





المصدر: سبوتينك