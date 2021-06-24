بينهم امرأة .. اعتقال 9 من "داعش" شمالي العراق

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اعتقال 9 إرهابيين من تنظيم داعش بينهم امرأة في محافظة كركوك.



وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس أن "مفارزها تمكنت من القبض عليهم وفق مذكرات توقيف لمبايعتهم داعش وحملهم السلاح ومقاتلتهم ضمن صفوف التنظيم ونصبهم السيطرات الوهمية، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية ووقود".



وتطارد القوات العراقية، بقايا فلول التنظيم عبر سلسلة عمليات عسكرية متلاحقة، غالباً ما تسفر عن قتل واعتقال عناصر لداعش.