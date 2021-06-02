بينها البن والزيت والسكر.. تحديد الحد الأدنى لقيم بعض المستوردات

أصدرت “وزارة المالية” قراراً حددت بموجبه الحد الأدنى لقيم مستوردات عدد من المواد بينها السكر والبن والزيت، حتى يكون لها سعر استرشادي عند دخولها عبر المنافذ الجمركية، وذلك بناء على ما توصلت إليه اللجنة الحكومية المكلفة بذلك.



وبموجب القرار الصادر عن الوزارة فقد تم تحديد السعر الاسترشادي لطن السكر الأبيض المكرر بـ460 دولاراً، وللسكر الخام 360 دولاراً، فيما حدد سعر طن البن غير المحمّص بـ2,000 دولار.



وحددت الوزارة سعر طن زيت عباد الشمس الخام بـ1,200 دولار، وسعر طن زيت النخيل 1,000 دولار، والسمن النباتي بعبوات أكثر من 20كغ 1,200 دولار للطن، وبلغ سعر طن الذرة الصفراء بـ200 دولار، وكسبة فول الصويا 475 دولاراً.



وشمل تحدد السعر الاسترشادي بعض مواد البناء كالسيراميك، حيث بلغ سعر المتر المربع 13 دولاراً، وطن بيليت الحديد بسعر 550 دولاراً، وحدد القرار سعر بطاريات السيارات والدراجات النارية بـ1,700 دولار للطن، والإطارات بـ2,000 دولار للطن.وفي كانون الثاني الماضي، أصدر رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس قراراً بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية وخاصة لتحديد الحد الأدنى لقيم المستوردات، وعقدت اللجنة اجتماعين في شهري آذار ونيسان الماضيين للاتفاق على تحديد الأسعار.



وتقوم الجمارك باحتساب الرسوم على المستوردات بموجب السعر الاسترشادي لها، كما تعتمد “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على هذا السعر في احتساب بيانات التكلفة، لتسعير مختلف المواد قبل طرحها في الأسواق.