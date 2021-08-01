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بيل جيتس: 10 قواعد لا تدرسها في المدرسة

"10 قواعد لا تدرسها في المدرسة" 

▪︎القاعدة 1: الحياة غير عادلة، فعود نفسك عليها 

▪︎القاعدة 2: العالم لايهتم بحبك لذاتك فهو ينتظر فقط إنجازاتك حتى قبل أن تهنئ نفسك 

▪︎القاعدة 3: لن تحصل على 60.000 $ سنوياً فقط بمجرد أنك تخرجت من الجامعة 

▪︎القاعدة 4: إذا ظننت أن لديك معلم قاس معك، فأعلم أنه ينتظرك رب عمل 

▪︎القاعدة 5: العمل في مطعم لا يحط من قيمتك، أجدادك لهم نظرة أخرى لها، فهم يسمونها : فرصة 

▪︎القاعدة 6: إذا أخطأت، فهي ليست غلطة والديك، توقف عن اللوم وتعلم من أخطائك 

▪︎القاعدة 7: قبل أن تولد، أبويك لم يكونا مملين كما هما الآن، فقد أصبحا هكذا لأنهما:

- دفعا ثمن إحتياجاتك

- قاما بتنظيف ثيابك

- قاما بتعليمك 

▪︎القاعدة 8: قبل إنقاذ الغابات الاستوائية، إبدأ بترتيب غرفتك و كل ما بحولك 
▪︎القاعدة 9: الحياة غير مقسمة إلى فصول ..... و الصيف ليس بفترة عطلة

والقليل من أرباب العمل هم على استعداد لمساعدتك: إنها مسؤوليتك
 ▪︎القاعدة 10: التلفاز ليس هو الحياة الحقيقيةففي الحياة الحقيقية الناس يتركون المقاهي ويقصدون العمل...