بيل جيتس: 10 قواعد لا تدرسها في المدرسة

"10 قواعد لا تدرسها في المدرسة"



▪︎القاعدة 1: الحياة غير عادلة، فعود نفسك عليها



▪︎القاعدة 2: العالم لايهتم بحبك لذاتك فهو ينتظر فقط إنجازاتك حتى قبل أن تهنئ نفسك



▪︎القاعدة 3: لن تحصل على 60.000 $ سنوياً فقط بمجرد أنك تخرجت من الجامعة



▪︎القاعدة 4: إذا ظننت أن لديك معلم قاس معك، فأعلم أنه ينتظرك رب عمل



▪︎القاعدة 5: العمل في مطعم لا يحط من قيمتك، أجدادك لهم نظرة أخرى لها، فهم يسمونها : فرصة



▪︎القاعدة 6: إذا أخطأت، فهي ليست غلطة والديك، توقف عن اللوم وتعلم من أخطائك



▪︎القاعدة 7: قبل أن تولد، أبويك لم يكونا مملين كما هما الآن، فقد أصبحا هكذا لأنهما:



- دفعا ثمن إحتياجاتك



- قاما بتنظيف ثيابك



- قاما بتعليمك



▪︎القاعدة 8: قبل إنقاذ الغابات الاستوائية، إبدأ بترتيب غرفتك و كل ما بحولك

▪︎القاعدة 9: الحياة غير مقسمة إلى فصول ..... و الصيف ليس بفترة عطلة



والقليل من أرباب العمل هم على استعداد لمساعدتك: إنها مسؤوليتك

▪︎القاعدة 10: التلفاز ليس هو الحياة الحقيقيةففي الحياة الحقيقية الناس يتركون المقاهي ويقصدون العمل...