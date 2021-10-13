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بيسكوف: الاتصالات مع واشنطن تطور إيجابي للحوار

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الاتصالات مع الولايات المتحدة على مختلف المستويات ضرورية وتمثل تطوراً إيجابياً للعلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله اليوم.. “هذه الاتصالات تتم استمرارا لـ (روح جنيف) والاتفاقات والتفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين هناك.. بالطبع هذه ليست الاتصالات الأولى” مضيفاً.. “تمت بالفعل عدة جولات من الاجتماعات حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي وضبط التسلح”.

وأشار بيسكوف إلى وجود مشاورات حول قضايا الأمن السيبراني مبيناً أن كل شيء يتطور بشكل جيد إذا ما قورنت بالفترة التي سبقت جنيف حيث لم تكن هناك اتصالات على الإطلاق وهذا يمثل تطوراً ايجابياً.

وتواصل وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند زيارتها لموسكو لليوم الثالث على التوالي وإضافة إلى اجتماعاتها في وزارة الخارجية الروسية من المقرر أن تجري محادثات مع نائب رئيس إدارة الكرملين ديمتري كوزاك ومساعد رئيس الاتحاد الروسي يوري أوشاكوف.