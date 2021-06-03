بعد طرده من دمشق غزة تتظاهر ضد مدير الأونروا ماتياس شمالي

قال عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ومسؤول فرعها في غزة، جميل مزهر، اليوم، إن «القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية» قررت طرد ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».



وشهدت غزة، الإثنين الفائت، تظاهرة حاشدة للمطالبة بإقالة شمالي، بعد تصريحاته الداعمة للاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير، وتخللتها هتافات غاضبة ومنددة بتصريحات شمالي ومطالبات بالتحقيق معه وإقالته من منصبه.



وقد استدعى مديرو الوكالة في القدس، اليوم، شمالي، للتشاور معه، وفقاً لما نقلت وكالة «رويترز».



وكانت «أونروا» تقدمت بالاعتذار، قبل أربعة أيام، على خلفية تصريحات شمالي لـ«القناة 12» الإسرائيلية، بقوله: «أنا لست خبيراً عسكرياً، ولكن من وجهة نظري هناك دقة عالية في قصف الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الـ 11 الماضية»، مضيفاً أن «إسرائيل لم تقصف أهدافاً مدنية إلا ببعض الاستثناءات»؛ وزعم شمالي، في تغريدة عبر «تويتر»، أنه تمّ تحريف تصريحاته.



تجدر الإشارة إلى أن ماتياس تقرر نقله إلى غزة، عام 2017، حيث تولى منصبه في تشرين الأول، بعدما رفضت دمشق استقباله ليشرف على عمليات الوكالة لديها، بحسب معلومات «الأخبار».



وقد شغل شمالي منصب مدير عام الوكالة في لبنان حتى منتصف أيلول عام 2017، حين اتخذت «الأونروا» قرار نقله إلى سوريا، الذي لقي ترحيباً من الأوساط الفلسطينية، إذ قال اللقاء الشبابي الفلسطيني: «نبارك برحيل الوحش ماتياس شمالي مدير عام الأونروا في لبنان، عدو الإنسانية ومحارب الوجود الفلسطيني في الشتات».