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بريطانية تقدم مدرعات للبنان لحماية الحدود مع سوريا فقط

بريطانية تقدم مدرعات للبنان لحماية الحدود مع سوريا فقط

أعلنت السلطات البريطانية، أمس الإثنين، عن تقديم 100 مركبة مدرعة هبة إلى الجيش اللبناني، لتعزيز الاستقرار على الحدود مع سوريا.

وقالت السفارة البريطانية في بيروت، عبر تغريدة على موقع “تويتر”: إن “سفينة ستبحر من المملكة المتحدة متجهة إلى لبنان تحمل 100 مركبة دورية مدرعة من طراز (Land Rover RWMIK) هبة إلى الجيش اللبناني”.

وتبلغ قيمة هذه المركبات المدرعة 1.5 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل “مليوني دولار”، وستعمل على تعزيز الاستقرار على الحدود اللبنانية مع سوريا وتساعد الجيش في التصدي للإرهابيين والمهربين في محاولاتهم عبور الحدود.

ويمتلك لبنان حدوداً طويلة مع سوريا من جهة الشرق والشمال، تتضمن 5 معابر رسمية، إضافة إلى عدد من المعابر غير الرسمية تنشط خلالها عمليات تهريب.

وكانت بريطانيا قد دعمت خلال السنوات الأخيرة، انتشار 4 أفواج وبناء أكثر من 75 برج مراقبة وتوفير 350 مركبة (لاند روفر) وتدريب أكثر من 11 ألف عنصر لمنع تسلل “المتطرفين والمهربين” من سوريا، وذلك حسب بيان السفارة البريطانية.

يذكر أن الجيش اللبناني أعلن قبل أيام عن ضبط شاحنة “بيك أب” محمّلة بحوالي 2000 ليتر من مادة المازوت في محلة قبش-القصر، في أثناء محاولة تهريبها.