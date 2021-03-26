بردى تطرح دفعة برادات وغسالات وطباخات بأسعار أقل من السوق بـ25%!

تعتزم شركة “بردى” للصناعات المعدنية، طرح دفعة برادات وغسالات ومنتجات كهربائية وطباخات ليزرية بأسعار أقل من السوق بـ25%.



حيث أنهت الشركة تجميع أول دفعة برادات منزلية وغسالات اوتوماتيكية وطباخات ليزرية للعام الحالي وبدأت بطرحها في الأسواق بعد تعديل أسعارها.



بدوره، قال مدير عام الشركة المهندس محي الدين عيون إن شركة “بردى” ستطرح منتجات عالية الجودة وبأسعار مدروسة تقل بنسبة 25 بالمئة عن مثيلاتها في السوق المحلية والتي تباع لمؤسسات التدخل الإيجابي منها المؤسسة العسكرية والمؤسسة السورية للتجارة.



وتستهدف خطة الشركة للعام الحالي إدخال منتجات جديدة على خطوط الإنتاج ومنها المكنسة الكهربائية وماكينات الفرم وخلاطات الفواكه ومبردة الماء.



بدوره أكد مدير معمل البرادات والأدوات المنزلية أحمد خالد أن كوادر الشركة قامت خلال الربع الأول من العام الحالي بتجميع 250 براد و(300) طباخ ليزري و(120) مروحة وسوقت كامل الكمية أما بالنسبة لباقي الأدوات فوزعت على صالاتي العرض التابعين للشركة في مدينة دمشق البرامكة والفردوس إضافة إلى المؤسسة العسكرية والسورية للتجارة.



وأكد خالد وجود قطع تبديل في مستودع المواد الأولية مع كفالة لمدة سنة لأي براد أو غسالة، أما بالنسبة للطباخات الليزرية فيوجد قطع تبديل لربع الكمية مع عدم وجود كفالة.



وحسب النشرة الصادرة عن الشركة فان سعر البراد 23 قدم بابين متطور مع مروحة تبريد 1 مليون و275 ألف ليرة و براد 16 قدم متطور مع مروحة تبريد 1 مليون و 175 ألف ليرة، والغسالة آلية 7 كلغ لون ـبيض بسعر1 مليون و 325 ألف ليرة واللون الفضي بسعر 1 مليون و 355 ألف ليرة والغسالة 8 كلغ ابيض 1 مليون و 401 ألف ليرة والفضي 1 مليون و431 ألف ليرة والطباخ الليزري بسعر 90 ألف ليرة.