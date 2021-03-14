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بايدن يحاول التواصل مع كوريا الشمالية دون جدوى

نقلت وكالة رويترز عن "مسؤول أمريكي كبير" قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت التواصل مع كوريا الشمالية عبر قنوات عدة منذ منتصف الشهر الماضي.

وأكد المسؤول الأميركي "الذي طلب عدم كشف هويته" أن إدارة بايدن لم تتلق رداً من كوريا الشمالية حتى الآن بشأن محاولات التواصل التي تمت.

ويثير الكشف عن المساعي الأمريكية التي لم تنجح بعد، ولم يكشف عنها من قبل، تساؤلات بشأن كيفية تعامل بايدن مع التوتر المتزايد مع بيونغ يانغ بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وسبق أن وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الولايات المتحدة بأنها العدو الأكبر، داعياً إلى تطوير معدات بلاده العسكرية وتوسيع ترسانتها النووية.