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باصات لنقل طلاب جامعة تشرين بعد انتهاء الامتحانات

قال مصدر في محافظة اللاذقية إنه “تم وضع برنامجا لتنسيق حركة النقل الداخلي على المحاور الرئيسية وتزويد باصات تتبع لجامعة تشرين بمادة المحروقات لتشغيلها في نقل الطلاب بعد انتهاء الامتحانات على دفعتين”.

وأضاف المصدر: أن “نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح الدكتور معن ديوب أوضح أن المحافظة قدمت كل التسهيلات الممكنة لتزويد باصات تتبع للجامعة بمادة المحروقات”.

وتابع “سيتم تسخيرها لنقل الطلاب من حرم الجامعة على محاور الطرق الرئيسية باتجاه منطقتي جبلة والقرداحة والريف الشمالي”.

وبيّن أن الباصات ستتحرك على دفعتين الأولى في الساعة 12 ظهرا بعد انتهاء فترة الامتحانات الأولى لطلاب التعليم المفتوح والثانية في الساعة الثانية والنصف ظهرا بعد انقضاء الفترة الثانية من الامتحانات وذلك حتى نهاية الامتحانات التي تستمر حتى 15 من شهر نيسان القادم.

ولفت الدكتور ديوب إلى أن الجامعة ستفتح أبواب المدينة الجامعية أمام طلاب التعليم المفتوح خلال فترة الامتحانات للذين يجدون صعوبة في الوصول إلى أماكن سكنهم لتامين الإقامة والتخفيف عنهم من تكاليف الانتقال.

 



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