باصات النقل الداخلي ... حشر للركاب والسائقون (يطنّشون على الفراطة)

اشتكى عدد من أهالي اللاذقية من عدم تقيد سائقي باصات النقل الداخلي بموضوع (الفكة) خاصة فئة الـ25 ليرة، فضلاً عن عدم تقيد عدد من السائقين بوضع الكمامة رغم القصاصات الورقية التي تملأ الباصات التي تدعو المواطنين إلى الالتزام بوضع الكمامة.



وأضاف المشتكون: معظم السائقين يحشرون الركاب بشكل مبالغ فيه ولا يتقيدون بالإجراءات الوقائية ويطالبون الركاب بفسح المجال أمام ركاب إضافيين بشكل مبالغ فيه.



كما اشتكى طلاب جامعة من أن بعض سائقي باصات النقل الداخلي جبلة – اللاذقية لا يتقيدون بالتسعيرة النظامية 125ليرة حيث يأخذون منهم 200 ليرة في معظم الأحيان بدون أن يعيدوا لهم الباقي.



من جهته، أرجع مدير النقل الداخلي في اللاذقية، طارق عيسى سبب عدد الركاب الكبير ضمن الباص الواحد، إلى المواطنين الذين يركبون الباص رغماً عن السائق وخاصة في وقت الذروة.



أما فيما يخص موضوع عدم التقيد بالكمامات، أكد عيسى أنه سيتم خلال الفترة القادمة توجيه تنبيهات وعقوبات مسلكية بحق أي سائق باص نقل داخلي لا يلتزم بوضع الكمامة.



ودعا عيسى المواطنين إلى التعاون مع السائقين بتأمين الفراطة أو أخذ البطاقة الصفراء بدلاً منها لجين تأمين القطع النقدية فئة الـ25 ليرة، مؤكداً ضرورة مطالبة السائقين في حال امتناعهم عن إعادة الفراطة أو إعطاء البطاقات ليتم توجيه الكوادر إلى رقم الباص وتنظيم مخالفة وفق القوانين والأنظمة.



ورداً على شكوى الطلاب، قال عيسى: هذه الحادثة قد تكون فردية خاصة أن كوادر التفتيش أكدت عدم تسجيل أي شكاوي من هذا النوع، علماً أن الشركة مستعدة لمتابعة هذه الشكوى وغيرها عبر إرسال رقم الباص ونوع المخالفة لتسهيل المتابعة واتخاذ العقوبة بأسرع وقت ممكن.







تشرين