انفجار في محل لبيع الأسلحة وسط إدلب

أفادت مصادر محلية في مدينة إدلب بسماع دوي انفجار هز مدينة إدلب، ليتبين أن سبب الانفجار يعود إلى ماس كهربائي داخل محل لبيع الأسلحة والذخيرة وسط المدينة وتحديداً في شارع الجلاء.



حيث أكدت مصادر محلية أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان وقامت بنقل شخصين اثنين أصيبا جراء الانفجار الذي وقع داخل محل لبيع الأسلحة الفردية والمتوسطة بشارع الجلاء داخل المدينة.



وبشكل عام، باتت تنتشر في مدينة إدلب خلال السنوات الماضية ومنذ سيطرة “جبهة النصرة” على كامل المدينة، محال لبيع الأسلحة والذخيرة حيث يوجد العشرات منها وتقوم ببيع الأسلحة لجميع من يرغب دون قيود.



وتفرض “النصرة” ضرائب على هذه المحال تُدفع لها بشكل شهري، فيما يعتمد أصحاب هذه المحال على تجار ينشطون على المناطق الحدودية، وخاصة في مدينة سرمدا والتي تعتبر الخزان الأكبر لتوزيع الأسلحة والذخيرة التي تدخل عن طريق الأراضي التركية.



باسل شرتوح