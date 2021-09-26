النوم بجوار هاتفك الذكي يسهم في ظهور أمراض خطيرة

تعتبر عادة النوم إلى جانب الهاتف الذكي شائعة لدى الكثيرين، حيث تحدث مدير مختبر إيكولوجيا “ليفينج سبيس”، “أنطون ياستريبتسيف” حول هذا الأمر، مقدّماً في الوقت ذاته نصائح عند استخدام الهاتف الذكي.



وقال الخبير: “مع بداية عصر الهواتف المحمولة أعرب الأطباء عن مخاوفهم من أن الإشعاع المنبعث من هذه الأجهزة يمكن أن يسهم في ظهور السرطان، لكن لم يتم العثور على دليل موثوق حول هذا الأمر، إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ بعض إجراءات السلامة لتوخي الحذر.



وتابع: “يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الضرر الناجم عن الهواتف لم يتم فهمه بالكامل بعد، والقاعدة العامة هي عدم النوم مع الهاتف، وعدم وضعه تحت الوسادة أو على السرير بجوارك، ومن الأفضل عدم إبقائه أقرب إلى الرأس من مسافة متر واحد، على الأقل نصف متر.



ولفت الخبير إلى أن معظم الأجهزة معتمدة للتعرض لشخص على مسافة نصف متر وفي هذه المسافة يكون التأثير ضئيلاً، مضيفاً: “إذا كانت المحطة الأساسية الخلوية بعيدة وكان الاتصال ضعيفاً، على سبيل المثال، في قرية، في منطقة ما، فإن الهاتف ينفق الكثير من الطاقة للتواصل مع المحطة الأساسية، وستكون هناك إشعاعات متزايدة منها.



وأشار الخبير إلى أنه من المهم بشكل خاص للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة تنظيم ضربات القلب عدم إبقاء الهاتف قريباً جداً من أنفسهم، بحيث لا تثير الأداة التداخل الكهرومغناطيسي، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك”.