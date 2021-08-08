الكويت: إبعاد مقيم سوري والسبب «اشتكى من كثرة الأموال»!

أبعدت وزارة الداخلية الكويتية الأسبوع الماضي، مقيماً سوريا إلى دمشق، بقرار إداري عن الكويت.



وبحسب جريدة "القبس" الكويتية، فإن «سبب إبعاد المقيم السوري، يعود لظهوره في مقطع فيديو على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجلس أمام مبلغ مالي كبير من العملة الكويتية ويتصرف بطريقة غير لائقة حيث أتهم بالعبث والاستهزاء بالعملة المحلية».



وكانت إدارة الجرائم الإلكترونية، قد ألقت القبض على المقيم السوري بعد تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، وقد ظهر فيه وهو يشكو من التعب نتيجة حجم الأموال التي بحوزته، والتي ادعى خلال التحقيق معه أنها كانت حصيلة إيجارات إحدى العمارات، وأن تصرفه هذا كان من باب التسلية.



إدارة الجرائم الإلكترونية في الكويت ألقت القبض على المقيم السوري في أواخر الشهر الماضي، ليصدر بحقه اليوم قرار الإبعاد.



وتنتهج الكويت سياسة الإبعاد بحق الوافدين في حال ارتكابهم لمخالفات أو جرائم تخالف القانون، وله نوعان، إبعاد قضائي تتولى أمره المحاكم، وإبعاد إداري تقع مسؤوليته على عاتق وزارة الداخلية والإدارات الأمنية المختصة.