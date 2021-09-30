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الكرملين: بوتين وأردوغان أكدا الالتزام بإخلاء إدلب من الإرهاب

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان شددا خلال لقائهما أمس على الالتزام بالاتفاقات المبرمة بشأن ضرورة إخلاء محافظة إدلب من الإرهابيين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم “إن بوتين وأردوغان بحثا خلال لقائهما في سوتشي عددا من القضايا الإقليمية تركزت على الأزمات في سورية وليبيا وأفغانستان وإقليم قره باغ” مضيفا إنه “تم التأكيد على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بخصوص إخلاء محافظة إدلب من العناصر الإرهابية”.

وفيما يتعلق بإقليم قره باغ لفت بيسكوف إلى أن الجانب الروسي شدد على ضرورة أن تبحث الأطراف عن حلول وسط بشأن ترسيم الحدود وتطوير البنى التحتية في مجال النقل.