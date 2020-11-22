القبض على مروج مخدرات ومصادرة 29 كغ من منزله بدمشق
بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود كمية من المواد المخدرة مخبأة في منزل شخص في محلة ( القزاز ) يقوم بترويجها للمتعاطين .
ومن خلال المتابعة الحثيثة والمراقبة الدقيقة، تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على الشخص المذكور، وبتحري منزله عثر فيه على كمية / 29/ كغ تسعة وعشرين كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، و/ 200/ مائتي حبة كبتاغون مخدرة، وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها، وبتدقيق وضعه تبين أنه مطلوب بجرم احتيال وسلب .
تمت مصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .