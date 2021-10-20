القبض على أحد أفراد عصابة سرقة في مصياف

ألقى مركز الأمن الجنائي في مصياف القبض على أحد أفراد عصابة أقدمت على سرقة عدد من المنازل والمحلات التجارية وورش للمواطنين.



وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إنه وبناء على المعلومات الواردة لمركز الأمن الجنائي في مصياف حول تعرض عدد من منازل ومحلات وورش المواطنين للسرقة من قبل مجهولين، ومن خلال البحث والتحري المستمر تمكن عناصر الأمن الجنائي في مصياف من معرفة السارقين والقبض على المدعو (عمران . ج).

وبالتحقيق معه اعترف باشتراكه مع أشخاص متوارين على سرقة محتويات العديد من المنازل والمزارع وورش البناء والمحلات التجارية في منطقة مصياف والقرى المجاورة لها وشملت المسروقات (أثاث منزلي - أدوات كهربائية منزلية - مواد بناء متنوعة- دراجات نارية - طرنبات وعلب وأسلاك كهربائية - أسطوانات غاز منزلي - معدات كهربائية).



وبدلالة المقبوض عليه تم استرداد قسم من المسروقات وتسليمها لأصحابها أصولاً، ومازال البحث مستمراً حتى إلقاء القبض على باقي أفراد العصابة وتقديمهم للقضاء.تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وتقديمه للقضاء المختص أصولاً.

المصدر : وزارة الداخلية