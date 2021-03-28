الفصائل المسلحة تمنع خروج المدنيين من المعابر الإنسانية لليوم الثالث

منعت الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي، المدنيين الراغبين بالخروج عبر ممري ترنبة- سراقب وأبو الزندين في إدلب وحلب إلى المناطق التي حررها الجيش العربي السوري.



وذكرت وكالة “سانا” أن “تهديدات الفصائل المسلحة أدت إلى عدم وصول أحد من المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار الإرهابيين لليوم الثالث إلى المعبرين المجهزين بسيارات إسعاف وحافلات ليصار إلى نقلهم إلى المناطق الآمنة”.



وكانت افتتحت محافظتي إدلب وحلب بالتنسيق مع وحدات الجيش العربي السوري والهلال الأحمر العربي السوري قبل أيام ممر ترنبة- سراقب في منطقة سراقب بريف إدلب.



وافتتح كذلك ممر أبو الزندين بريف حلب الشمالي الشرقي لاستقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى بلداتهم وقراهم المحررة من الإرهاب.



الجدير بالذكر أن التنظيمات الإرهابية كانت منعت في شباط الماضي المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشارها إلى بلداتهم وقراهم المحررة عبر ممر ترنبة – سراقب الذي افتتحته وحدات الجيش العربي السوري في الـ 21 من الشهر ذاته.