الفئات التي يحق لهم التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح بجامعة دمشق

الفئات التي يحق لهم التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح جامعة دمشق



الحاصلين على الشهادة الثانوية بمختلف فروعها منذ العام 2018 وما قبل.



الحاصلين على الشهادة الثانوية بمختلف فروعها في العام 2020 - 2019 بشرط أن يكون تجاوز سن (24).



الحاصلين على الشهادة الثانوية بمختلف فروعها في العام 2020 - 2019 بشرط أن يكون المجموع في الثانوية لم يحقق له القبول في أي فرع جامعي أو معهد في الجامعات أو المعاهد الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات سواء في المفاضلة العامة او الموازي .



الحاصلين على الشهادة الثانوية بمختلف فروعها من ذوي الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن عام الحصول عليها ولا يحق لهم الجمع مع كلية أو معهد آخر.



لا يوجد شرط المجموع للتقدم للمفاضلة.



شرط ادراج رغبة الترجمة في المفاضلة الحصول على 70% من علامة اللغة الانكليزية.



شرط ادراج رغبة الإعلام في المفاضلة الحصول على70% من علامة اللغة العربية و 65% من علامة اللغة الأجنبية.

لا يوجد شرط العمر للتقدم للمفاضلة.