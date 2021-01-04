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العقاري: 13 مليار ليرة تمّ سحبها من الصرافات خلال العطلة

في ظل الصعوبات التي تواجه العاملين في الجهات العامة والمتقاعدين في سحب معاشاتهم من الصرافات الآلية، التي تعاني من أعطال مستمرة، أكد مدير المعلوماتية في المصرف العقاري مجد سلوم أن مجموع ما تمّ سحبه خلال عطلة الأعياد الأخيرة، كان حوالي 13 مليار ليرة سورية.

وأوضح سلوم لصحيفة محلية أنه تمّ تنفيذ 635 ألف حركة سحب على صرافات العقاري خلال أيام العطلة، أي ما يعادل 2400 عملية سحب يومياً.

وأرجع سلوم مشكلة خروج الصرافات عن الخدمة إلى برامج تقنين الكهرباء المطبقة في مناطق توزع الصرافات، مبيناً أن الصرافات القريبة من  إدارة وفروع المصرف العقاري، لا تعاني من المشكلة، لأنه يتم تغديتها من مولدات الكهرباء التابعة للمصرف.

وأشار إلى أن مصرف التسليف الشعبي لديه 50 ألف بطاقة صراف، في حين لا يملك إلا 8 صرافات، مما يزيد الضغط على صرافات المصرف العقاري.