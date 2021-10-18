العراق: تحركات شعبية احتجاجاً على ما جرى خلال الانتخابات البرلمانية

بدأت تحركات شعبية في عدة مناطق في محافظة البصرة احتجاجاً "على نتائج الانتخابات وما جرى خلالها"، مشيراً إلى "قطع طريق الحسينية على طريق كركوك بغداد الدولي احتجاجاً على نتائج الانتخابات".



كذلك أغلق محتجون "ساحة عدن" في بغداد، وقطع آخرون طريق بابل محمودية جنوب العاصمة العراقية اعتراضاً على النتائج.



ويقود التحركات في الشارع تحالف الفتح وفصائل المقاومة، وبأن المعترضون يرفضون الذهاب إلى الاقتتال الداخلي إفشالاً لما أريد له أن يحصل.



وأكّد المعترضون غياب التطابق بين أرقام مفوضية الانتخابات وأرقام ماكيناتهم.



كذلك اعتبر مسؤول المكتب الأمني في كتائب حزب الله - العراق، أبو علي العسكري، أن "الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي في العراق مزوّرة"، مؤكداً أن "الانتخابات التشريعية هي أكبر عملية احتيال".



وأشار العسكري في بيان له أمس أن "كتائب حزب الله في العراق تؤيد وتدعم حق التظاهر السلمي"، وتابع أنَّ "على الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين".



وفي وقت سابق، أعلن الإطار التنسيقي في العراق أمس السبت رفضه نتائج الانتخابات البرلمانية.



الإطار التنسيقي الذي يضمُّ عدداً من التكتّلات، أبرزها ائتلاف "دولة القانون" وتحالف "الفتح" وتحالف "العقد الوطني"، حمّل المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته.



وفي السياق، اعتبر المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله – العراق، أبو علي العسكري في وقت سابق، أنّه "تمّ تغيير نتائج الانتخابات بالاتفاق مع أطراف سياسية نافذة"، وأنّ "رئيس الوزراء تجرأ مع بعض أتباعه من أفراد جهاز المخابرات على تغيير النتائج".



وبعد انتهاء الانتخابات البرلمانية العراقية، وإعادة فرز بعض المحطات يدوياً، بارك رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يبارك هذه الانتخابات، ودعا الفائزين فيها إلى العمل بكامل طاقاتهم وجديّة، وبحسن النيّة.