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العثور على أكثر من 150 فقمة نافقة على ساحل بحر قزوين

قال فيكتور نيكيفوروف منسق مشاريع الحفاظ على الطبيعة في مركز الثدييات البحرية، إن العلماء عثروا خلال يومين على أكثر من 150 حيوانا نافقا من فقمة قزوين على ساحل البحر.

وأضاف الخبير: "في اليوم الأول، عثرنا على أكثر من  30 حيوانا من الفقمة النافقة. وكان معظمها من صغار هذه الحيوانات البحرية، والعديد منها بلا جلود. وفي اليوم الثاني رأينا صورة مختلفة، وجدنا أكثر من 125 حيوانا نافقا مابين صغير وبالغ. الصورة مروّعة، على مسافة كل 50-100 متر يرقد حيوان نافق".

وذكر الخبير، أنه لا يزال من الصعب حتى الآن، تحديد السبب الحقيقي لهذا النفوق الجماعي لهذه الحيوانات.

وقال: "هناك صيد السمك، وهناك تلوث البيئة، وما إلى ذلك. الآن أهم ما نسعى إليه نحن وشركاؤنا هو تنظيم مراقبة على مدار العام لعدد هذه الحيوانات". وشدد على أن هذه المشلكة، تتسم بالطابع الدولي.

إضافة إلى ذلك، نوه نيكيفوروف بأن المعطيات المتوفرة، تشير إلى احتمال وجود المزيد من الحيوانات النافقة، لكن لا يمكن تأكيد ذلك حتى الآن.

بدورها، قالت مديرية لجنة التحقيق في داغستان، إن عناصرها يجرون التحقيق لتحديد أسباب وملابسات نفوق هذه الحيوانات.

 



المصدر: إنترفاكس