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السيسي: تسوية أزمات المنطقة يتم بتحقيق الاستقرار عبر استعادة أركان الدول ودعم مؤسساتها

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تسوية أزمات المنطقة يتم بتحقيق الاستقرار، عبر استعادة مفهوم وأركان الدول ودعم مؤسساتها وتعزيز قدرة جيوشها وحكوماتها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي التقى بمقر إقامته في المملكة المتحدة، المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ.

وأضاف أنه "تم التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والأزمات التي تعاني منها عدة دول بالمنطقة".

وأشار إلى أن السيسي أكد أن "المبدأ الراسخ لتسوية أزمات المنطقة هو تحقيق الاستقرار باستعادة مفهوم وأركان الدولة الوطنية وبدعم مؤسسات الدول، وتعزيز قدرة جيوشها الوطنية، وحكوماتها المركزية، وهو الأمر الذي من شأنه تقويض نشاط الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي تعبث بمقدرات الشعوب".

وتابع أن شالنبرغ "ثمن جهود مصر المقدرة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتطوير الخطاب الديني، الأمر الذي يرسخ من الدور الإقليمي الفعال والمؤثر ولمصر تحت قيادة السيسي في نشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام حرية المعتقد".

 

 


المصدر: "اليوم السابع" 