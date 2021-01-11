السورية للتجارة تؤكد توافر كافة المواد المدعومة الموزعة عبر البطاقة الذكية بصالاتها

شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي على ضرورة توافر المواد الأساسية والالتزام بساعات الدوام الرسمي ليتمكن المواطنون من شراء موادهم، وعلى المنافسة في الأسعار وأن تكون مناسبة للمواطن وأقل من الأسواق المحلية لكسر احتكار التجار وتلاعبهم بالأسعار.



وأكد الوزير البرازي خلال جولة تفقدية له على عدد من صالات السورية للتجارة بحماة، ضرورة تذليل العقبات التي تعترض عملها، وتوفير المواد للمواطنين ذات المواصفات الجيدة والأسعار المناسبة وضمن الإمكانات المتاحة من دون أي مشقة وعناء.



من جهته, أكد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن المواد المدعومة الموزعة عبر البطاقة الذكية متوفرة في جميع صالات المؤسسة وكافية للمواطنين.



وأشار إلى أنه تم إبرام عقود مع عدد من الجهات، وأن المواد سوف تصل تباعاً إلى الصالات، مؤكداً أنه لا توجد إشكالية بتوفر المواد وتوزيعها يتم بشكل جيد، لافتاً إلى أن أي مشكلة تعالج فوراً.





كما لفت إلى أن المواد الغذائية والأساسية للمواطنين ستكون بالأسعار المنافسة لنظيرتها في الأسواق.





الوطن