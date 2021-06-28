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السماح بدخول العاملات والمربيات المنزليات إلى سورية تلبية لاحتياجات الأثرياء الجدد

أصدر وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون تعميماً يسمح بإدخال العاملات والمربيات المنزليات إلى سورية وفق شروط محددة.

حيث استند التعميم إلى قرار الفريق الحكومي المعني بمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفـيروس كورونا.

وأكد التعميم على السماح بإدخال العاملات والمربيات المنزليات، برفقة المواطنين السوريين ممن يمتلكون إقامة في دول أخرى، بشرط أن يكون قد مضى على إقامتهم مدة لا تقل عن ستة أشهر خارج القطر، وفق بيانات إدارة الهجرة والجوازات، مع فرض بدل خدمة بقيمة 100 دولار، إضافة على رسم الحصول على سمة الدخول المقرر تبعاً لجنسية الخادمة أو المربية، مع التعهد بإخراج العاملة معهم عند المغادرة، تحت طائلة منعهم من السفر والملاحقة القانونية.