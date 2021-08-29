إصابة عدد من النساء والأطفال جراء حريق في مخيم الهول بريف الحسكة
“التحالف الأمريكي” ينفذ إنزالا جويا ويخطف عدد من المدنيين من دير الزور
الحربي الروسي يتعامل مع بنك أهداف لـ”جبهة النصرة” جنوبي إدلب
تركيا ترفض استقبال المطلوبين الخارجين من درعا في مناطق سيطرة ميليشياتها شمال سوريا
مقتل أكثر من 90 شخصاً بينهم 13 جندياً أميركيّاً في تفجيرات كابول
استكمال اتفاق درعا: «الباصات الخضراء» نحو الشمال
تركيا واللاجئون السوريون: إعادة التوطين لا تزال خياراً
تعثّر التنفيذ لا ينسف الاتفاق: قمّة بوتين ــ عبد الله تدفع تسوية درعا
ارتقاء شهيد وإصابة 8 جنود جراء اعتداء إرهابيين على حافلة إطعام للجيش بريف درعا
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان من حيي النشوة وغويران بمدينة الحسكة
تمديد المهلة التي منحها الجيش للإرهابيين الرافضين التسوية بدرعا
إطلاق نار من قبل مسلحين في درعا يتسبب في إصابة مدنيين
النار تعرقل تنفيذ اتفاق درعا... مؤقتاً
الميليشيات تحاول إفشال اتفاق التسوية في درعا
الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وتسحب سفيرها

السفارة السورية في بيروت تصدر بيانا بخصوص إشاعة خطفها لمواطنيها

تناقلت صفحات على مواقع التواصل أخباراً تتهم السفارة السورية في بيروت بخطف 4 شبان من درعا، لتخرج السفارة مصدرة بيان بالخصوص نافيةً هذه الأخبار.

وجاء في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي في السفارة السورية في بيروت ما يلي: (تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم عن اختفاء من سمتهم “ناشطين سوريين دخلوا الى السفارة السورية ولم يخرجوا منها”، تهيب السفارة في بيروت بالقيّمين على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وغيرهم تحري الدقة وتقصي الحقيقة قبل نشر مثل هذه الإشاعات المغرضة، وتنفي هذه المزاعم المتداولة العارية عن الصحة).

كما أكدت السفارة لمراجعيها من المواطنين السوريين وغير السوريين استعدادها الدائم للعمل بأقصى طاقة لإنجاز المعاملات والوثائق، وتقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وكانت عدة صفحات على وسائل التواصل نشروا أن السفارة السورية في بيروت اتصلت بمجوعة من الشباب السوريين لاستلام جوازات السفر الخاصة بهم، ليختطف 4 شبان ينحدرون من مدينة إنخل بريف درعا داخل السفارة، وأن مصيرهم ما يزال مجهولاً.