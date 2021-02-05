السعودية والإمارات تعلقان على قرار بايدن بشأن اليمن

أعلنت السعودية الخميس، عن ترحيبها بتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، الذي أعلن فيها وقف دعم بلاده للحرب في اليمن.



وخلافاً على أرض الواقع، قالت السعودية إنها "تدعم التوصل لحل سياسي شامل للحرب في اليمن"، وترّحب بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ.من جهتها علقت الإمارات العربية المتحدة، على قرار بايدن، بشأن فرض وقف مؤقت لحرب اليمن.



وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن بلاده أنهت تدخلها العسكري في اليمن في تشرين الأول من العام الماضي "حرصاً منها على انتهاء الحرب"، على حدّ تعبيره.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، مؤكداً في الوقت ذاته دعم السعودية في الدفاع عن نفسها.