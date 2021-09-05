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السعودية تعلن اعتراض 3 صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة استهدفت شرق البلاد وجنوبها

أعلنت السعودية اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية استهدفت المنطقة الشرقية ومدينتي نجران وجيزان في جنوب البلاد.

التحالف السعودي أعلن أيضاً أن دفاعاته الجوية اعترضت ثلاث مسيراتٍ أطلقتْ من اليمن باتجاه السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية.

إلى ذلك، شنت طائرات التحالف السعوي 28 غارة على محافظات مأرب والبيضاء وصعدة، واستهدفت بـ15 غارة مديرية صرواح غربي مأرب وبست غاراتٍ مديرية رحبة جنوبي المحافظة شمالي شرق اليمن. 

كما استهدفت خمس غارات جوية مديريات الظاهر ومجز وكتاف غرب وشرق محافظة صعدة شمال البلاد.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم في تغريدة عبر تويتر إنه "من الطبيعي أن تستمر الضربات اليمنية للقوة الصاروخية والطيران المسير على الأهداف الحيوية والهامة في العمق السعودي".

القحوم أكّد أن القوات اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي وأن التصعيد سيقابله التصعيد وهذه قاعدةٌ ثابتةٌ ولن تتغير في قواعد. 