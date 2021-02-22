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السجن لرجل “سعل” في وجه شرطيين

قضت المحكمة العليا في الدنمارك، بالسجن أربعة أشهر لرجل سعل في وجه شرطيين وهو يصيح “ك.ورونا” بعدما أوقفا سيارته في إجراء روتيني، في أذار من العام الماضي.

وكانت الواقعة حدثت أثناء فترة الحظر الشامل التي كانت تفرضها الدنمارك،مما أدى لاعتقال الرجل، بتهمة التصرف بطريقة تهدد الآخرين.

وعلى الرغم أن الفحوص أظهرت لاحقاً عدم إصابته بـ”ك.وفيد-19″ وتبرأته من قبل محكمة محلية أولا، إلا أنه أدين بعدها في المحكمة العليا الغربية.

يذكر أن العام الماضي شهد وقائع مشابهة في كل من الدنمارك وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا مما يعكس إلى حد ما تراجع ثقة المواطنين في طريقة تعامل الحكومات مع الأزمة الصحية.