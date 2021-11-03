الزامل يلتقي السفير الروسي بدمشق

التقى وزير الكهرباء غسان الزامل مع ألكسندر يفيموف السفير الروسي لدى سوريا، لبحث المشاريع المشتركة بين البلدين والمراحل التي وصلت إليها.



وأكد الزامل على ضرورة الإسراع في تنفيذ العقود التي تم الاتفاق عليها، مشيراً إلى أهمية هذه اللقاءات لمتابعة الأعمال المشتركة.



بدوره، تحدث يمفيوف عن أهمية التنسيق الدائم واستعداد بلاده لتقديم سبل الدعم كافة لقطاع الكهرباء السوري، والارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي والمضي قدماً لتنفيذ المشروعات المشتركة التي تعود بالفائدة على البلدين الصديقين.



وكانت المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء قد تعاقدت مع إحدى الشركات الروسية لإعادة تأهيل المجموعة البخارية الثانية في محطة توليد تشرين من أجل رفد الشبكة باستطاعة إضافية بحدود 200 ميغاواط.