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الرئيس الأسد يتلقى رسالة من مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق

التقى الرئيس الأسد اليوم فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي نقل الأخير خلال الزيارة رسالة من مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق تمحورت حول مؤتمر دول جوار العراق المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في بغداد، وأهمية التنسيق السوري – العراقي حول هذا المؤتمر والمواضيع المطروحة على جدول أعماله.  

كما جرى خلال اللقاء مناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات، وخصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود والذي يشكل عاملاً مهماً ليس على الصعيد الأمني فقط، وإنّما يساهم أيضاً في استمرار الحركة التجارية بين البلدين والتي تعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين وتحقق مصالحهما.