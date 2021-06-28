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الخارجية تدين الممارسات الإجرامية للنظام التركي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين بأن سورية تدين من جديد الممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال التركي واستمرار نظام أردوغان باتباع سياسته اللا أخلاقية في حرب المياه عبر قطع المياه من محطة علوك للمرة الخامسة والعشرين والتي تشكل المصدر الرئيس لتأمين مياه الشرب لأكثر من مليون مواطن سوري في الحسكة.

واعتبرت وزارة الخارجية بأن عدم إيلاء الحكومة التركية آذاناً صاغية لنداءات المجتمع الدولي ولمعاناة سكان المحافظة الذين يواجهون العطش من جراء الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة هو سلوك إجرامي يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بفعل انتهاكه كل المواثيق الدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية بأن سورية تطالب مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بالتدخل الفوري لإلزام النظام التركي باحترام أبسط قواعد القانون الدولي في هذا الشأن وإعادة تشغيل محطة علوك واعادة ضخ الكمية المتفق عليها ثنائياً من مياه نهر الفرات عند الحدود المشتركة وهي 500 متر مكعب بالثانية.